Lahti - VPS karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Lahti ile VPS, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Lahti 18 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken VPS 13 puanda ve 6. sırada. Lahti son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. VPS, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 153 kodlu maçı oynayanlar; Lahti galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.20, VPS galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Lahti son hafta oynanan HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

VPS ise Jyvaskyla JK maçında 2-0 yenildi.

Lahti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lahti, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.