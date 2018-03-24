Artık ayrıcalıklı olmak ve kimi durumlarda bir adım önde olmak herkesin istediği masum bir hayal. Özel davetlerden haberdar olmak, uzun kuyruklarda beklememek, bir etkinliğe giderken her zaman yardım isteyebileceğiniz birilerinin olması... Bu potansiyeli yıllar önce fark eden bir kurum var: İstanbul Kültür Sanat Vakfı. 16 yıl önce başlattıkları Lale Kart programıyla sanatseverlerle karşılıklı bir samimiyet bağı inşa edildi. Bu tür kolaylıklara sahip olmak için yıllık 50 liradan 12 bin liraya kadar destek veren 5 bine yakın destekçisi var. Lale Kart üyelerinin katkıları İKSV’nin toplam bütçesinin yüzde 6’sını oluşturuyor. HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

İşler ayrıcalığın ötesine geçmiş, kurum aslında destekçilerinden bir topluluk oluşturmuş. Bugün geldiği noktada Lale Kart 360, farklı alanlarda atölyeler, İstanbul’un saklı güzellikleri ve lezzetlerini keşfetmeye yönelik gastronomik geziler, koku turları, kültür sanat yaşamının önemli isimleri ve kurumlarıyla buluşmak gibi birçok farklı etkinlik de düzenliyor. Geçen yıl Venedik Bienali ve Venedik Mimarlık Bienali’ne de özel turlar yapılmaya başlandı, yakın zamanda kurulan Lale Kart Seyahat Hattı’yla üyeler bu yıl Trans-Sibirya turuna gidecek. ‘Lale’lilerden hikâyelerini dinledik...

‘VENEDİK BİENALİ'NİN AÇILIŞINA GİTTİK’

Baha Toygar

“Göz doktoruyum, Siyah Lale sahibiyim. Müzik, özellikle klasik müzik ve opera, plastik sanatlar tutkum. İKSV ülkemin dünya çapında en önemli kültür sanat organizasyonu yapan kurumlarından. Ona destek olmak, o ailenin bir parçası olmak bana gurur veriyor. Devlet dışında bir sivil toplum örgütünün bu işlerle ilgilenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Birçok etkinlik öncesinde toplu biletler alıyorum. Ayrıca geçen sene özel bir destek programıyla bir grup üyeyle Venedik Bienali’nin açılışına gittik.”

‘Bileti evde unutsam da bir şey olmaz!

Melis Terzioğlu

“Bütün ailemin kartı var. Bizden sorumlu İKSV çalışanları ne zaman bir yardıma ihtiyaç duyduysam imdadıma yetişti. Biletimi evde unutsam da konser kapısında kalmayacağımı biliyorum. Kartım hep cüzdanımda.

‘Dönüşüm ve iletişime şahit oluyorum’

Pelin Yenigün Dilek

“Evli, bir çocuk sahibi müziksever bir ekonomistim. Lale Kartlı olmak bana İstanbul ve sanat arasındaki dönüşüm ve iletişime şahit olmak gibi geliyor. Özellikle İstanbul Müzik Festivali ve İstanbul Film Festivali’ni takip etmek benim için önemli.””

‘Zenginleşmeme neden oluyor’

Ümit Cafer Özakın

“Karslıyım ve 1994’ten bu yana Kars-Ardahan Bölge Barosu’na kayıtlı serbest avukatım. Kültürsanat faaliyetlerine özel ilgi duyan biriyim. İstanbul’a geldiğimde İKSV’nin faaliyetlerini takip etmeye çalışıyorum. Yıl boyunca festival ve etkinliklerden herkesten önce haberdar olmak kendimi iyi hissetmeme ve zenginleşmeme neden oluyor.”

‘Hep yanımda olmak zorunda’

Sefa Mert Ünal

“Özel bir şirkette çözüm danışmanıyım. Ülke sanatına büyük katkılar sağlayan bu vakfın benim gibi insanların desteğini beklediğini görüp hemen üye oldum. Üyeliğimden beri festivaller, bienaller, festival dışı özel etkinlikler ve Salon konserleri dahil unutamayacağım güzellikte sayısız etkinliğe katıldım. İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların, rahat bir nefes alması için bu tarz sanat etkinliklerine ve aynı amaç için bir arada bulunduğu insanlarla iletişim halinde olmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kartı cüzdanımdan hiç çıkarmam. Benim gibi sanatseverler için her yeni gün potansiyel bir bilet satış günü olduğundan hep yanımda olmak zorunda. Biz bilet kalmadı telaşı nedir bilmeyiz.”

'Dijitalleşse fena olmaz’

Fehmi Öner Gürani

“Finans yöneticisiyim. Eşimin kırmızı üyeliği olmasa bir üst kategoriye çıkmayı düşünürdüm. Etkinlik takvimlerinin mail’ime gelmesi ve çeşitli restoran ve kafelerde indirim sağlıyor olması günlük hayatımda en sık yararlandığım özellikleri. Bir tek kart dijitalleşse ve temassız geçişler sağlansa çok daha güzel olabilir.”