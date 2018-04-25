Hatay Antakyalı Lale Tulun, 4 kardeşin 3’üncüsü. Resme olan ilgisi daha ilkokul 2. sınıfta başlamış. 10 Kasım için yaptığı Atatürk portresi önünde anma töreni bile düzenlenmiş. İlk profesyonel tablosunu ise orta ikinci sınıfta yapmış. İlk deneyim Paul Gauguin figüratif konulu bir tablo imiş.

Zamanla büyük ressamların tablolarını incelemiş, araştırmış sonra da kendi yorumunu katmış. Ailesinin kökleri Suriye Halep’e dayanıyor. Ama Tulun’un resimlerinde salt bir doğu izi yok. Tulun, “Çok kültürün tozunu yuttum” diyor. Hayatını 1960’lı yıllarda dönemin isim yapmış futbolcularından Naci Tulun ile birleştiren ressam Lale Tulun, eşinin spor hayatı nedeniyle Türkiye’yi karış karış gezmiş. Tablolarının amacını anlatırken, “Görünenin ötesini resmediyor, insanı anlatıyorum. 70 yaşındayım ama resim yaparken hep yeni bir şeyler yapmak isteği beni heyecanlandırıyor” diye konuşuyor.

SOMA ACISINI RESMETTİ

Resimlerini sosyal medyada da paylaşan Tulun, 13 Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma faciasını da tuvaline yansıttı.