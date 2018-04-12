Bir dönem bavul ticareti olarak da bilinen turist alışverişlerinde 6 milyar dolarlık iş hacminin döndüğü İstanbul Laleli’de, Rusya’da devam eden ekonomik krizin etkisi ile bavullar da küçüldü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Rus turistler artık daha sık ama daha küçük miktarlarda alışveriş yapıyor. Laleli piyasası 90’lı yıllarını arıyor. Ruslarsa artık Türkiye’den yaptıkları bavul alışverişini ‘müzeye kaldırıyor’. Türkrus sitesinin haberine göre, 1.5 milyon nüfusuyla Rusya’nın en kalabalık 3’üncü kenti olan Novosibirsk’te açılan ‘90’lı yıllar’ temalı bir müzede, Rusya günlük yaşamında 20 yıl önce önemli bir rol oynayan Laleli mallarından örnekler de sergileniyor.

Ziyaretçiler, müzenin kurucusu Yelena Makarova’nın Türkiye’den 90’larda getirilen kendi deri kabanını görebiliyor. Makarova, “90’larda Türkiye’den bavul ticareti yapan tanıdıklarımızı bulduk. Taksitle bu deri kabanı satık aldık. Yıllar geçse de özellikle atmadım, hatıra olarak benim için çok değerli” dedi. Rusya’nın sosyalist rejimin küllerinden “serbest pazar ekonomisi”ne geçişinin ilk yapı taşları, Türkiye’ye alışverişe giden bavul tüccarlarıydı. Bavulcular, zamanla işi büyüttü, bugün Rusya’da iş dünyasının “motor gücü” haline geldi.