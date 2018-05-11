İstanbul Laleli’de tramvay hattına giren hafif ticari araçla tramvay çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

İHA'nın haberine göre kaza, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Laleli mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç tramvay yoluna girmek istediği sırada Kabataş yönüne seyir halinde olan tramvayla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın içindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tramvay yolu üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazadan dolayı tramvay seferlerinde çift yönlü olarak aksama yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından araç ve yaya trafiği normale döndü. Kaza anını anlatan Oğuzhan Girgen, “Trenin gelmesiyle araç sinyal vermeden yola girdi. Kaza meydana geldi. 1 kişi yaralandı, acilen Haseki Hastanesine kaldırıldı. Seferlerde yaklaşık 15-20 dakikalık aksama oldu” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER