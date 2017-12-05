Ferruccio Lamborghini traktör üreterek başladığı otomotiv endüstrisindeki girişimini spor araçlar efsaneleri arasına sokmayı başardı. İşte Lamborghini'nin kuruluş hikayesi
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Şimdilerde Lamborghini denince arabalarla en ilgisiz insanın aklına dahi gelen görüntü yukarı açılan ikonik kapı tasarımları. Oysa eskiden durum çok daha farklıydı.
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2. Dünya Savaşı sonrasında Ferruccio Lamborghini, yıkık Avrupa'nın yeniden inşası için çiftçilik ekipmanları üreterek büyük bir servete kavuştu ve zengin girişimci büyük gezinti arabaları üretmek için otomotiv sektörüne girmeye karar verdi.
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Peki Lamborghini traktör üreticiliğinden spor araba efsanesine nasıl dönüştü? Rivayete göre bu sorunun iki farklı cevabı var.
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İlki, Ferruccio Lamborghini sahip olduğu Ferrari araçları sürekli tamire götürmesinden dolayı Enzo Ferrari'den azarı işitince kendi şirketini kurmaya karar vermiş.
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Diğer rivayet ise Lamborghini'nin spor araba işinin çok kârlı olacağını fark etmesi üzerine harekete geçtiğini söylüyor.
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Yıllarca boğa güreşleri hayranlığıyla bilinen ve boğa burcu olan Lamborghini şirket logosu olarak da azgın bir boğa figürü kullanmaya karar veriyor. Hatta üreteceği araçların adını da güreşler sonrası belirliyor.
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Lamborghini'nin ürettiği ilk spor araba 1963 yılında görücüye çıkardığı 350GT.
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İtalyanlar daha sonra bu aracın üstü açık modeli olan 350 GTS'yi yaptı.
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Ferruccio Lamborghini'nin yetenek avcılığının markanın büyümesindeki etkisi o dönem fazlasıyla öne çıkıyor.
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350 modelinin kasasının geliştirilmesi için Milano şehrindeki Carrozzeria Touring tasarımcılarını işe aalan Lamborghini yollarda, pistlerde büyük bir hayran kitlesi edindi.
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1925 yılında kurulan Touring elbette Lamborghini ile sınırlı kalmadı. Resimde James Bond versiyonunun göründüğü Aston Martin'in ikonik DB5 modelini de tasarladı.
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Ferrari'nin ilk ticari başarısı olan 166 modeli de yine Touring imzalı.
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Lamborghini'nin yapmak istediği spor araba için sıfırdan yapılacak motora ve tasarıma ihtiyacı vardı. Motor için Ferrari geliştirme bölümü şefi Giotto Bizzarrini transfer edildi.
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Ferrari'de çalışırken Bizzarrini markanın en gözde modellerinden biri olan 250 GTO'yu ortaya çıkarmıştı.
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Bizzarini ilk olarak 3.5 litre, 12 silindirli son derece güçlü bir motor yaptı ve mühendislerin geliştirmesi için referans noktasını oluşturdu.
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Yıllar içerisinde Bizzarrini'nin motoru daha da büyüdü, güçlendi. Daha rafine ve teknolojik hale dönüştü.
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Aslına bakılırsa, 2010 yılında üretimine son verilen ve adını boğa güreşinden alan Murcielago modelinin tüm versiyonlarında dahi Bizzarrini motoru kullanıldı.
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Sonrasında tarz görünen fakat daha konvansiyonel GT arabaları geldi. Lamborghini'nin en cesur hamlelerinden biri Miura modeliydi.
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İlk gerçek yüksek güçlü otomobil olarak bilinen ve son olarak 2016 modeli çıkan seriyi Ferruccio Lamborghini'nin direktifleri doğrultusunda mühendis ekibi boş zamanında çalışarak ortaya çıkardı. İsmini Seville'de boğa güreşleri için hayvan yetiştiren Miura Cattle Çiftliği'nden alıyor.
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Miura, 1966 yılındaki Cenevre Motor Show'da ilk olarak sergilenmiş ve insanların daha önce hiç aşina olmadığı fütüristik hatlarıyla ilgi çekmişti.
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Kızgın bir boğadan esinlenerek yapılan far ve ön tasarımı ise Bertone firmasından Marcello Gandini imzalıydı. Gandini daha sonra da Lamborghini için pek çok ikonik araç tasarladı.
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Tasarımın en ilginç noktası ise motorun yeriydi. Diğer GT modellerinde olduğu gibi Miura'da da Bizzarrini'nin 12 silindirli motoru kullanılmıştı fakat motor alışılageldik biçimde önde değil sürücü bölmesinin hemen arkasında, ortaya yerleştirilmişti.
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Lamborghini çok popüler olan Miura'nın başarısına rağmen 71 petrol krizinden kaynaklanan sorunlara finansal çözüm geliştiremedi ve 1972 yılında marka İsviçreli bir gruba satıldı.
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Ferruccio Lamborghini şirketten ayrıldıktan sonra marka pek çok kez değiştirdi. 1987 yılında Chrysler satın almadan önce tasfiye dahi edildi.
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Lamborghini kriz dönemlerinde dahi yeni modeller çıkarmaya devam etti. Espada en çok konuşulan arabalardan biri oldu.
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Jarama serisi de bu dönemde öne çıkan bir diğer seri olarak dikkati çekti.
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İtalyan firmanın alışık olunmayan 2+2 koltuklu Urraco modeliyse 1970 yılında Torino'da tanıtılmasına rağmen ekonomik kriz nedeniyle 1973 yılına dek üretilememesiyle akıllarda kaldı.
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1974 yılı ise Countach modeliyle Lamborghini'nin marka açısından turnayı gözünden vurduğu bir yıl olarak hafızalara kazındı. Vay canına anlamına gelen Countach yukarı açılan kapıları, keskin hatlarıyla fenomen oldu.
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Lamborghini Countach, arka paneldeki motor bölümünün genişletilmesi için yolcu oturumunu öne iten furyayı da popüler hale getirdi. 1976 yılında piyasaya çıkan araç Lamborghini'nin kanatsız ve en hafif araçlarından olarakd a biliniyor.
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V12 Bizzarrini motorunun daha büyük ve güçlü bir versiyonuna sahip aracın LP400 modeli 375 beygir gücündeydi ve saatte 288 km hıza ulaşıyordu.
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Aracın gövde tasarımı yine Gandini tarafından yapılmıştı ve 25. yıla özel bir modelle de bu tasarım taçlandırıldı.
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Countach modelinin en önemli tarafı ise Lamborghini'nin galerilerde yetişkinler arasında Ferrari'ye doğrudan rakip olmasını sağlamasıydı.
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Aradan geçen 40 yılda ise Lamborghini Countach tasarımı halen otomobil tutkunları arasında akla ilk gelenler arasında başı çekiyor.
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Countach modeli 80'lerin sonunda yavaş yavaş performans ve yenilik açıdan düşüşe geçti.
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Ferrari'nin saatte 320 kilometreyi aşan azami hıza sahip F40 modeli
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Almanların da çığır açan Porsche 959 modeliyle yüksek performanslı spor araç kategorisine girmesiyle Lamborghini yeni bir amiral gemisine ihtiyaç duydu.
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Sonuç ise 325 kilometre hıza sahip Lamborghini Diablo modeli oldu. Aracın ismi 1869 yılında saatler süren bir mücadeledeki matadoru alt eden Diablo ismindeki boğadan esinlenilerek kondu.
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Lamborghini yine Miura ve coutach modelinde denenen ve tutan başarılı formülüne sarıldı.
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12 silindirli Bizzarrini motorunun itiş gücü geliştirilmiş motoru ve
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Marcello Gandini'nin şık tasarımına bel bağlandı.
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İlginç olan ise Chrysler'in, ilk Gandini tasarımını beğenmeyerek kendi mühendisi Tom Gale'i ufak dokunuşlar için devreye sokmasıydı. Gale, 90'ların ortasındaki Dodge Viper'ın ufuk açan tasarımıyla da biliniyor.
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Diablo'nun en önemli özelliği ise markanın kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin 1993 yılında 76 yaşında ölmeden önce kullandığı son model olması.
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Lamborghini yeni sahibi Chrysler ile finansal açıdan bir süre toparlansa da devamı gelmedi ve marka 1993 yılında Endonezyalı bir yatırımcı gruba satıldı.
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1998 yılında ise Asya'da yaşanan mali kriz nedeniyle Lamborghini yeniden satışa çıkarıldı. Fırsatı kaçırmayan Volkswagen'in Audi markası Endonezyalılardan İtalyan devini satın aldı.
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İlginç olan ise Audi'nin satın almayı tamamlamadan önce Porsche'un kurucusu Ferdinand Porsch'tan izin almasıydı. Nedeni ise VW grubunun patronu Ferdinand Piech ile Porsche akraba olması ve icazet alınmaması durumunda satın almaya aileyi üzmemek için açıktan destek veremeyecek olmasıydı.
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1998 yılının sonlarında Audi, yaklaşık 111 milyon dolara satın aldı ve 2001 yılında da Diablo'nun devamı olan Murcielago serisini açıkladı.
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Murcielago ismi matador tarafından 24 kez bıçaklanmasına rağmen hayatta kalan boğaya atfen konuldu ve Maranello'daki İtalyan rakipleri Ferrari'ye de açık bir meydan okumaydı.
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Murcielago tasarımını ise içeriden biri olan Luc Donckerwolke üstlendi ve Bizzarrini'nin geliştirilmiş 12 silindir motoru kullanılmaya devam edildi.
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Sarı renkle özdeşleşen Murcielago LP 670-4 SuperVeloce tam 660 beygir gücünde bir performans aracı olarak hafızalara kazındı.
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2004 yılında ise giriş seviyesindeki Gallardo modeli Lamborghini ailesine eklendi. Bu araç marka tarihinin en çok satan aracı oldu.
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Gallardo ismi 1840'lı yıllarda Miura ailesini yaratan boğa soyu olarak biliniyor fakat bu serideki araçlar V12 yerine V10 motor kullanılmasıyla diğerlerinden ayrılıyor.
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2005 yılı ise Stephan Winkelmann'ın şirket başkanlığını ve CEO görevini alması nedeniyle önemli bir dönem zira Lamborghini tamamen yeni ilk modeli olan Aventador'u aynı yıl piyasaya sürmüştü.
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Aventador tarihte Bizzarrini motoru taşımayan ilk Lambo olarak araba olarak yerini aldı.
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1993 yılında ölümcül bir güreşin öznelerinden olan Aventador saatte 350 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı.
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Lamborghini 3 yıl sonra başarılı Gallardo serisinin devamı niteliğindeki Huracan'ı piyasaya sürdü. Huracan ismi 1879 yılındaki bir boğa güreşinden geliyor.
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Huracan da tıpkı Gallardo gibi 10 silindirli bir motorla sunulmuştu.
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2016 yılında Winkelmann görevinden ayrıldı. Yerine ise Ferrari'nin F1 departmanının başındaki Stefano Domenicali yeni CEO olarak atandı.
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Lamborghini'nin sonraki ilk modeli Centenario oldu.
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Terzo Millennio onu takip etti ama asıl devrim bunlarla gerçekleşmedi.
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Urus adı verilen SUV tipi araç Lamborghini tarihinde bir ilk oldu. Lamborghini'ye göre saatte 305 kilometre hıza ulaşan Urus kendi kategorisinde en hızlı SUV olma özelliğine sahip.
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Urus aynı zamanda 80'lerde ordu tedariği için Jeep ile rekabet etmesi amacıyla üretilen V12 Bizzarrini motorlu LM002 sonrasındaki ilk off road araç. O işi kapan ise Humvee olmuştu.
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Urus teslimatları yapılan açıklamaya göre 2018 yılının bahar aylarında başlayacak
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