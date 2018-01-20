İngiliz tıp dergisi Lancet’in yayımladığı yeni bir araştırmaya göre ergenlik artık 10-24 yaşları arasında yaşanıyor. Ergenliğin başlangıç yaşının 14’ten 10’lara düştüğü son yıllarda sıkça dile getiriliyor ve aileler uyarılıyordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; araştırmada yeni bulgu ise “19’unda bitti” denilen ergenliğin 24 yaşına kadar sürmesi oldu. Uzmanlara göre ergenliğin geç sona ermesinin en önemli nedenlerinden biri eğitim sürecinin uzaması. Bitmeyen eğitimler, hayata atılma ve evlilik yaşını da uzatıyor. Araştırmada, toplumsal kuralların ve kanunların da bu yeni bulgulara göre düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Avustralyalı Prof. Susan Sawyer, yetişkinlerin yasal yükümlülüklerinin 18 yaşında başladığını ancak büyümenin 24 yaşına kadar devam etmesi dolayısıyla bazı kanunlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunuyor. Peki, Türk uzmanlar ne diyor?

"HUKUKA UYGULAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Reşit olma yaşı ülkemizde 18’den 22’ye veya 24’e çıkmaz. Ancak ülkeden ülkeye değişebilir. Her ülkenin dinamikleri, sosyokültürü aynı değildir. Türkiye gibi bir ülkede özellikle Anadolu’da reşitlik yaşının değişmesi yükseltilmesi, böyle bir yasal düzenlemeyi uygulatmak çok güç" dedi.

"CİDDİ BİR DAYANAK LAZIM"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Uzman Dr. Ahmet Çevikaslan, "Uzun yıllara yayılan eğitim ve öğrenim süreci ebeveyne bağımlılığı da uzatıyor, hayatın içine dalmayı da geciktiriyor, bu doğru ancak bunu yalnızca okullaşmanın uzaması ve yaşamsal sorumlulukların daha geç elde edilmesi ile açıklayamayız. Yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılabilir muhakkak ama bu da ciddi bilimsel, sosyolojik gerekçelere dayandırılmalıdır" ifadesini kullandı.

"ORTALAMA 20 YAŞTIR"

Psikiyatr Prof. Dr. Bengi Semerci, "Kişinin ergenlikten çıkış yaşı, bireye, ülkeye, sosyal çevreye göre değişimler gösterir. Beden ve beyin gelişiminin tamamlanması ortalama 20 yaş gibi olmakla birlikte, mesleki ve sosyal kimliğinin tamamlanması daha uzun sürebilir. Bu nedenle başlama ve bitiş yaşlarından bahsederken hep “ortalama” terimi kullanılır" diye konuştu.

"18 YAŞI KÜÇÜK BULUYORUM"

Çocuk, Ergen ve Genç Psikiyatrı Yrd. Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, "Ergenlik yaşının zaten 18’le bitiyor olması çok doğru bir gözlem değildi. Biz bunu hep 21 buçuk- 22 olarak kabul ediyorduk. Ancak şimdi bu yaş aralığı da yükseldi. Eğitim süresi uzadığı için üniversiteden mezun olunduğu tarih optimum değer olarak 24’e çıktı. Ben zaten bazı hukuki haklar bakımından 18 yaşını çok küçük buluyorum. Bu, duygusal fırtınaların daha dindiği, kimlik duygusunun aşağı yukarı oturduğu bir yaştır. Ama bu kişinin tam olarak kişiliğinin oturması anlamında değildir. Daha büyük hukuki hakların verilmesi bakımından kişilik gelişiminin de tam oturması gerekiyor" dedi.

Lancet

ergenlik

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER