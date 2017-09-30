Land Rover elektrikli sedan modeli Road Rover'ı 2019'da çıkaracak

Lüks araç üreticisi Land Rover, İngiltere basınındaki haberlere bakılırsa elektrikli bir sedan model sunmaya hazırlanıyor.

2019 yılında satışa sunulması planlanan sedan modelin Jaguar XJ altyapısına sahip olacağı söylenirken standart olarak da Mercedes S-Serisi araçlardaki detayları hedeflediği iddia edildi.

Dört çeker olması ve tek şarjla en az 480 kilometre sürüş menziliyle gelmesi beklenen Jaguar Land Rover'ın sunacağı sedan otomobilin ismi de belli.

Road Rover adıyla piyasada olacağı belirtilen sedan model için konsept tasarımlar da dolaşmaya başladı.

Kleber Silva ismindeki tasarımcı Road Rover'ın altyapısını alacağı Jaguar XE ile İngiliz üreticinin geçtiğimiz günlerde dizayn olarak yeni bir sayfa açtığı Velar modelini bir bir araya getiriyor. Velar’ın ön, arka ve jantlarını birebir oranda Jaguar XE’ye entegre eden

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