Landskrona - GAIS maçı istatistikleri

Landskrona ve GAIS, 03 Haziran 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Landskrona 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken GAIS 14 puanda ve 8. sırada. Landskrona son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. GAIS son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 355 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Landskrona kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, GAIS sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Landskrona son haftadaki GAIS müsabasında 2-1 kazandı.

GAIS, Landskrona karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Landskrona, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

GAIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. GAIS, 7 gol atarken 6 gol yedi.