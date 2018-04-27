Landskrona - IFK Varnamo karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Landskrona, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 4 puanlı Landskrona 10. sırada bulunuyor, IFK Varnamo 3 puana sahip ve 13. sırada. Landskrona son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. IFK Varnamo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 260 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Landskrona kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, IFK Varnamo sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Landskrona son haftadaki Ljungskile müsabasında 3-2 yenildi.

IFK Varnamo ise Östersunds FK maçında 1-2 yenildi.

Landskrona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Landskrona, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.