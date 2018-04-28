Landskrona - IFK Varnamo karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Landskrona, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Landskrona 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken IFK Varnamo 3 puanda ve 13. sırada. Landskrona, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. IFK Varnamo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 260 kodlu maçı oynayanlar; Landskrona galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, IFK Varnamo galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Landskrona son hafta oynanan Ljungskile maçında 3-2 yenildi.

IFK Varnamo ise Östersunds FK maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Landskrona, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.