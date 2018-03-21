Fatih’te, resmi kayıtlarda yer almasına karşın yerlerinde olmayan kayıp camilerden biri daha ihya (yeniden yapım) edilecek. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre halk arasında Cellad Camii olarak da bilinen Bostancıbaşı Abdullah Ağa Camii’nin ihyası için imar planları değiştirilen Küçük Langa Aralığı Caddesi yayalaştırılacak. Kayıtlarda yer almasına karşın yol çalışmaları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi nedenlerle yakılıp kaybolan cami ve mescit sayısı yaklaşık 280 olarak belirtiliyor.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün yerinde olmayan ancak kayıtlarda yer alan camilerden biri de, Küçük Langa’daki Bostancıbaşı Abdullah Ağa Camii. Halk arasında ve resmi olmayan kayıtlarda Cellad Camii ve Celat Abdullah Camii olarak da geçen caminin yerinde yeniden yapılması için bir süredir devam eden imar çalışması tamamlandı. Aksaray Mahallesi 859 ada, 35-36 parseller ile Küçük Langa Aralığı Caddesi’nin bir kısmını kapsayan Cellad Camii ile ilgili hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden geçti.

“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun” kapsamında hazırlanan avan proje, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve bunun üzerine imar planı değişikliği hazırlanmıştı.

YAYALAŞTIRMA

İBB Meclisi’ne sunulan İmar Komisyonu raporunda, kayıp caminin yapılması durumunda Küçük Langa Aralığı Caddesi’nin yayalaştırılmasının söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Konuyla ilgili olarak raporda proje uygulandıktan sonra yayalaştırma gerekliliği görülürse alınacak görüşlerin ardından Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan yayalaştırma projesinin yapılabileceği belirtildi. Cellad Camii ile ilgili olarak hazırlanan imar planı değişikliği geçen hafta İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

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