Lanus - Argentinos Juniors rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Lanus ile Argentinos Juniors, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:45. 26 puanlı Lanus 21. sırada bulunuyor, Argentinos Juniors 39 puana sahip ve 8. sırada. Lanus, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Argentinos Juniors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Lanus kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Argentinos Juniors kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lanus son haftadaki Atletico Tigre müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Argentinos Juniors, Velez Sarsfield karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Lanus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lanus, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

Argentinos Juniors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Argentinos Juniors, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.