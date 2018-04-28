Lanus - Argentinos Juniors rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Lanus ile Argentinos Juniors, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:45. Lanus 26 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Argentinos Juniors 39 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Lanus, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Argentinos Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lanus kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Argentinos Juniors sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lanus son hafta oynanan Atletico Tigre maçında 1-1 berabere kaldı.

Argentinos Juniors ise Velez Sarsfield maçında 0-1 kazandı.

Lanus, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Argentinos Juniors, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Argentinos Juniors 12 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.