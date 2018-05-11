Lanus - Atletico Tucuman maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Lanus ile Atletico Tucuman, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:15. 28 puanlı Lanus 21. sırada bulunuyor, Atletico Tucuman 35 puana sahip ve 15. sırada. Lanus son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atletico Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lanus kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Atletico Tucuman sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lanus son hafta oynanan San Lorenzo maçında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Tucuman ise Atletico Tigre maçında 0-0 berabere kaldı.

Lanus, evinde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Atletico Tucuman, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tucuman 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.