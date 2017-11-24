Larissa Gacemer-Burak Gacemer çiftinden 'her şeyim' pozu

Yaklaşık 7 yıldır evli olan Burak-Larissa Gacemer çifti, sevimli köpekleri Maya ile çekirdek aile kıvamında bir görüntü sergiliyor.



Önceki gün spor eğitmeni eşi ve Golden Retriever cinsi köpeğiyle poz veren Brezilyalı model, Instagram'da paylaştığı bu kareye, "Her şeyimler" notunu düştü.

Sevimli çiftin bu paylaşımı kısa sürede 180 bin'in üzerinde beğeni aldı.

İşte Larissa Gacemer’in o Instagram paylaşımı:



TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU



Brezilyalı model Larissa Rodrigues 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturmuş ve Türkiye'ye yerleşmişti.



Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki model sevincini Instagram'da takiçileriyle paylaşmıştı.

Burak Gacemer

Larissa Gacemer