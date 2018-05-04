Larissa - Lamia maçı istatistikleri

Yunanistan Süper Lig maçında Larissa ile Lamia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 30 puanlı Larissa 12. sırada bulunuyor, Lamia 29 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Larissa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lamia son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Larissa kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Lamia sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Larissa son hafta oynanan Lamia maçında 0-0 berabere kaldı.

Lamia, Larissa karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Larissa, evinde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

Lamia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Lamia, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.