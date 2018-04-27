Hindistan'ın güneybatısında yaşayan 1995 doğumlu Manpreet Singh sadece 5 kilo ağırlığında. 23 yaşındaki Singh, yürüyemeden ve konuşamadan önce büyümesi durmaya başladı. Böylece Singh, bir bebek vücuduna hapsolmuş oldu.

DOKTORLAR 'YENİDEN BÜYÜMEYE BAŞLAR' DEDİ AMA...

İngiliz gazete The Sun'ın haberine göre; Singh'in bir yaşından sonra hem fiziksel hem de zihinsel büyümesi durdu. Bunun üzerine Singh, hastaneye götürüldü. Doktorlar, baba Jagtar Singh'e çocuğun yeniden büyümeye başlayacağını söyledi. Ancak bu hiç bir zaman olmadı.

Doktorlar büyüme kusurunun bir hormon eksikliğinden kaynaklandığını, ancak pahalı bir tıbbi araştırma olmadan tam olarak ne olduğunu belirleyemeyeceklerini söyledi.

DÜNYADA 300 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Bilim insanları, Manpreet Singh'in dünya çapında sadece 300 kişide görülen nadir bir genetik hastalık olan Laron Sendromu'na sahip olabileceğine inanıyor.

Laron Sendromundan muzdarip insanlar, insülin benzeri büyüme faktörü 1 adı verilen bir hormondan yoksun oluyor.

Genç adama 45 yaşındaki amcası Karanvir Singh, ve 42 yaşındaki Lakhwinder Kaur bakıyor.

Amca Karanvir, yeğeni Manpreet Singh hakkında şunları söyledi: “Manpreet adeta bir çocuk gibi zaman zaman kıkırdar ve bazen de üzülür. Sadece köpekler veya bir başka hayvan ses çıkardığında korkar ve ağlar. Keyifli bir çocuktur ve misafirleri çok sever."

EBEVEYNLERİYLE YAŞAMAYI REDDEDİYOR

Yapılan açıklamaya göre Manpreet, hayatının çoğu kısmında akrabaları tarafından bakıldı. 112 km uzakta yaşayan ebeveynleriyle kalmayı hiçbir zaman istemedi.

Teyze Lakhwinder, şunları söyledi: "Onu ailesine defalarca gönderdik, ama onlarla kalmak istemiyor. Manpreet ailesinin yanına gittiğinde yemek yemeyi reddediyor ve her zaman ağlıyor. Ama bize geri gönderildiğinde, aynı neşeli çocuğa dönüşüyor. Bu minik sevincimizi o kadar çok seviyoruz ki, gitmesine izin verme fikri kalbimi acıtıyor."

Ancak aile, Singh'in geleceği konusunda endişe duyuyor ve onu bir uzmana göstermek istiyor.

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