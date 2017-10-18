Larry Tamaraemi, tükenmez kalem ile hiperrealist çizimler yapıyor. Tecrübeli tükenmez kalem artistleri Nijeryalı Oscar Ukonu ve Ganalı Enam Bosokah’dan ilham alan Larry Tamaraemi, Nijeryalı bir hukuk öğrencisi.

Tükenmez kalem içe çizim alanına yoğunlaşmak isteyen Tamaraemi, ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başlamış ama gönlü halen çizimde…

Larry Tamaraemi’nin her bir çizimini tamamlaması yaklaşık 20-30 saatini alıyor.

Tamaraemi, çizimlerini sosyal medya hesabında paylaşarak adını duyurmayı hedefliyor.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından seçerek oluşturduğu çizimleriyle, kendi Instagram sayfasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda.

Larry Tamaraemi’nin favori sanatçıları arasında ise Michael Jackson, Rihanna ve SZA (Solana Imani Rowe) var. Çizimlerinde de pop kültürün kült isimlerine yer veriyor. Eminem, King Kendrick, Kungfu Panda’ya bile Tamaraemi’nin çizimlerinde rastlayabilirsiniz.

“Çizmeye olan aşkımı küçük bir çocukken keşfettim” diyen Tamaraemi, “Babamın kâğıtlarına her zaman gelişigüzel anlamsız karalamalar yapıyordum. Sanata olan tutkum nedeniyle güzel sanatlar sınavlarına odaklanmıştım, fakat ailem hukuk üzerine yoğunlaşmamı istedi. Neyse ki 2014 yılında tekrardan ilham alıp başladım” cümleleriyle tükenmez kalem sanatına olan tutkusunu anlatıyor.

Bütün çalışmalarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Larry Tamaraemi, 16.500 takipçiye sahip.