Las Palmas, Barcelona maçına İspanya bayrağıyla çıkacak

Katalonya, bağımsızlık referandumu nedeniyle sıcak saatler geçiriyor. İspanya polisinin referandumda oy vermeye çalışan halka müdahale ettiği kaydedilirken, futbolda da hareketlilik mevcut. Barcelona kulübü, referandum nedeniyle maçın ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmuş ancak reddedilmişti. Bugün deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Kanarya Adaları ekibi Las Palmas, mücadeleye referandumu protesto etmek için İspanya bayrağı bulunan formayla çıkacaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda "Las Palmas, bu tarihi dönemeçte sessiz kalabilir ya da harekete geçebilir. Biz ikincisini seçtik. Bugünkü formamıza umutlarımızı netleştirmek ve ülkemizin geleceği için küçük bir İspanyol bayrağı ve bugünün tarihini eklemeye karar verdik.Krallığın başkentine en uzak yerden İspanya'nın bütünlüğüne olan inancımızı haykırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona 20 Eylül'de referandumla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının çoğunluğunun isteğine destek olunacağının vurgulandığı açıklamada ifade özgürlüğü, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi hakları engelleyelen hareketlerin kınandığı duyurulmuştu.
Barcelona taraftarları, La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Eibar'ı 6-1 yendikleri karşılaşmada Katalonya'nın bağımsızlığı için kullanılacak "evet" anlamına gelen "Si" oyu için birçok pankart açmıştı.
LA LIGA BAŞKANI TEBAS AÇIKLAMIŞTI
La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu. Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
— Carles Puyol (@Carles5puyol) October 1, 2017
PIQUE, PUYOL, XAVI, GUARDIOLA REFERANDUMDAN YANA
Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol, referandumu desteklediğini Twitter'dan açıkladı. Efsane futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Seçim, demokrasidir!" ifadelerini kullandı. Şu anda Barcelona'da top koşturan Gerard Pique de bugün oy kullananlar arasındaydı. Katalan savunmacı, "Oyumu kullandım. Hep beraber demokrasiyi savunma hakkımız engellenemez." diyerek bir Tweet paylaştı. Pique daha önce Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak birçok açıklama yapmış ve İspanyol taraftarların tepkisini çekmişti. Katalan savunmacı, İspanya Milli Takımı formasını giydiği birçok maçta tepki görmüştü.
Xavi de yaptığı açıklamada "İnsanların oy kullanma özgürlüğünü engellemek ne demek? Utanıyorum." sözleriyle İspanya yetkililerin eylemlerini eleştirmişti.
— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017
Şu sıralarda Manchester City'nin menajerliğini yürüten Katalan Pep Guardiola da Katalonya'nın bağımsız olması gerektiğini dile getirenler arasındaydı. Guardiola, futbol oynadığı dönemlerde Katalonya Milli Takımı'nın FIFA'dan statü kazanması durumundaysa İspanya için değil, Katalonya için oynayacağını dile getirmişti. Futbolu 31 yaşında bırakan eski Barcelonalı Oleguer ise İspanya Milli Takımı formasını giymeyi reddetmişti.
- Las Palmas
- barcelona
- Katalonya referandumu
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