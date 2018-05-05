Las Palmas - Getafe sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig maçında Las Palmas ile Getafe, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Las Palmas 22 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Getafe 49 puanda ve 8. sırada. Las Palmas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Getafe, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 153 kodlu maçı oynayanlar; Las Palmas galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.10, Getafe galibiyet oranı 1.80. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Las Palmas son hafta oynanan Malaga maçında 4-1 yenildi.

Getafe, Real Betis karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Las Palmas, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 35 gol yedi.

Getafe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Getafe, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.