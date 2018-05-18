Las Palmas - Girona maçı rakamları

İspanya Primera Lig maçında Las Palmas ile Girona, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 22 puanlı Las Palmas 19. sırada bulunuyor, Girona 48 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Las Palmas, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Girona, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 259 kodlu maçı oynayanlar; Las Palmas galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Girona galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Las Palmas son hafta oynanan Osasuna maçında 1-2 kazandı.

Girona ise Deportivo Alaves maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Las Palmas, 14 gol attı ve 36 gol yedi.

Girona, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Girona 22 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.