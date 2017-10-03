Las Vegas saldırısından sonra ışıklarını kararttılar

64 yaşındaki Stephen Paddock'un gerçekleştirdiği öne sürülen saldırı, ABD'nin yakın tarihindeki en kanlı silahlı saldırı olarak kayıtlara geçerken, Las Vegas'ta casinoların da ışıkları kapatıldı, yüzlerce insan mum ışığında nöbet tuttu. Sembolik olarak gerçekleştirilen eylemde, yüzlerce insan bir araya gelerek sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

— Bonnie Moon (@bonniemoon) October 3, 2017

Las Vegas

eyfel kulesi

Empire State binası