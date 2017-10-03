Las Vegas'taki katliamın ardından Trump'tan 'silah yasası' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta 59 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından yaptığı açıklamada ilk kez 'silah yasasından' bahsetti.

59 kişinin ölümüne yol açan 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock ile ilgili konuşan Trump, "O hasta bir adamdı, kaçık bir adam. Tahmin ediyorum ki, bir çok problemi vardı. Onu çok ciddi bir şekilde inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katliamın ardından yeniden alevlenen bireysel silahlanma tartışmaları hakkında konuşan Trump, "Zaman ilerledikçe silah yasaları hakkında konuşacağız" ifadelerini kullandı.