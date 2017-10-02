Las Vegas'taki müzik festivalinde ateş açıldı

FT: Orta Doğu'da yeni bir savaşı önlemenin tek yolu gerçekçi müzakereler

FT: Orta Doğu'da yeni bir savaşı önlemenin tek yolu gerçekçi müzakereler

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Eylül, 2017'nin en kanlı ayı oldu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Eylül, 2017'nin en kanlı ayı oldu