Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi!

Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın Las Vegas'ta gerçekleşen silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü DEAŞ açıklamasında, saldırganın aylar önce Müslüman olduğunu iddia etti.

ABD'Lİ YETKİLİLER: DEAŞ'IN ÜSTLENMESİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUZ

ABD'li yetkililer ise "Las Vegas saldırısını DEAŞ'ın üstlenmesine temkinli yaklaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Las Vegas polisi, saldırganın 64 yaşındaki Stephen Paddock olduğunu duyurmuş ve Paddock'un herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını düşündüklerini açıklamıştı.

4 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

ABD tarihinin en ölümlü silahlı saldırısını gerçekleştiren Stephen Craig Paddock'un, 28 Eylül Perşembe günü Las Vegas'taki otele yerleşip keşif yaptığı ortaya çıktı.



Saldırıyı Mandalay Bay Hotel'in penceresinden otomatik silahla gerçekleştiren saldırganın 32. katta bulunan otel odasından 10 tane daha silah çıktı.

Kaynak: Business İnsider

Olayın gerçekleştirildiği otele arabayla 1,5 saatlik mesafedeki Nevada Eyaletinin Mesquite bölgesinde oturduğu tespit edilen Paddock'un kardeşi Eric, "ailesinin Paddock'un eylemleri sonrasında şok ve şaşkın olduğunu ve olaydan önce böyle bir şey yapabileceğine daire hiçbir emare görmediklerini" söyledi.

Las Vegas Emniyet Müdürlüğü şefi Joseph Lombardo, saldırgan Paddock'un otele Nevada'daki ev arkadaşı Marilou Danley'in kimliğiyle girdiğini belirtti.



Polis, saldırganın ev arkadaşı Danley'in şu an yurtdışında olduğunu ve onu takip etmediklerini de sözlerine ekledi.