Lask Linz - Rapid Vienna maçı öncesi rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Lask Linz, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rapid Vienna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 57 puanlı Lask Linz 3. sırada bulunuyor, Rapid Vienna 55 puana sahip ve 4. sırada. Lask Linz son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rapid Vienna son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lask Linz kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Rapid Vienna sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Lask Linz son haftadaki Rapid Vienna müsabasında 1-2 yenildi.

Rapid Vienna, Lask Linz karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Lask Linz, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 15 gol yedi.

Rapid Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rapid Vienna, 29 gol atarken 18 gol yedi.