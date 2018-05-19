Lask Linz - WAC sahaya çıkıyor

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Lask Linz, 20 Mayıs 2018 Pazar günü WAC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. 57 puanlı Lask Linz 4. sırada bulunuyor, WAC 29 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Lask Linz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. WAC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Lask Linz kazanır 1.30, berabere biter 3.75, WAC kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lask Linz önceki hafta Sturm Graz mücadelesinde 3-1 yenildi.

WAC ise Austria Vienna karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Lask Linz, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 17 gol yedi.

WAC, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda WAC 15 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.