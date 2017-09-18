Latovlevici formayı kaptı

İlk 4 haftada asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen sol bekte görev alan Linnes’in hafif sakatlığı bulunması nedeniyle Kasımpaşa önünde formayı Iasmin Latovlevici’ye veren Tudor, Rumen oyuncunun performansından çok memnun kaldı. Yüzündeki maskeye rağmen Lato’nun çok iyi oynadığını düşünen genç çalıştırıcı, Linnes’i yedeğe çekecek. Tudor’un, Gomis dışında Serdar Aziz ve Mariano’yu da performanslarından dolayı kutladığı öğrenildi.

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