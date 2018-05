Gizemli bir ses kaydı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Dinleyenlerin bir kısmının Yanny, diğer kısmının da Laurel olarak duyduğu kayıt, Twitter gibi platformlarda binlerce kişinin katıldığı anketlere sebep oldu.

Oranlar her an değişebiliyor olsa da an itibariyle dinleyenlerin %52-53 kadarı Laurel, %47-48 kadarı ise Yanny olarak duyduğu ses kaydı, dinleyenleri bir hayli şaşırtıyor. Arizona Üniversitesi Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, konuyla ilgili olarak Laurel sesinin üst üste yerleştirildiği için Yanny olarak da algılanabildiğini savunurken, bir Twitter kullanıcısı sesi analiz ederek, "Yüksek frekansları duyabiliyorsanız Yanny, duyamıyorsanız Laurel duyarsınız" şeklinde açıklama getirdi. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o ses kaydı:

Duymada farkın sebebi nedir?

Kaydı duymada ortaya çıkan farklılığa ilişkin pek çok yanıt olsa da, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı gibi konunun frekans değerleriyle ilintili olduğunu düşünenler hiç de az değil. Yaş ile de ilişkilendirilen bu durumda, yaş ilerledikçe kişiler düşük frekansı daha rahat duyabiliyorlarken küçükler yüksek frekansı daha kolay yakalayabiliyor. Bu da Laurel ve Yanny farkını getiriyor. Yüksek frekansı duyanlar Yanny, düşük frekansı duyanlar ise Laurel algılıyor. Bununla bağlantılı olarak sesi hızlandırdığında Yanny, yavaşlattığında Laurel duyanlar da mevcut.