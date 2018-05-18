Rengi konusunda sosyal medya kullanıcılarını 'mavi-siyah' ve 'altın-beyaz'cılar olmak üzere ikiye bölen elbiseden sonra, bu kez ortaya bir ses kaydı çıktı.

Sosyal haber sitesi Reddit'te gördüğü bir ses kaydını Twitter hesabından paylaşan Cloe Feldman isimli Twitter kullanıcısı "Ne duyuyorsunuz? Yanny mi Laurel mi?" sorusuyla sosyal medyayı ikiye böldü.



Bazı kullanıcılar kaydı ilk dinlediklerinde Laurel'ı, bazıları da Yanny'i duyduklarını söyledi. Ancak fikir değiştirenler de oldu. İlk başta Yanny, daha sonra ise Laurel'ı duyanlar da vardı.

İŞTE O SES KAYDI!

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Arizona Üniversitesi'nde Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, 'Laurel' sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini; bu nedenle 'Yanny' olarak da duyulabildiğini iddia etti.

Peki ses kaydında Laurel mı, yoksa Yanny mi deniyor? Cevap aslında her ikisi de!

Kayıt, birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki sesten oluşuyor. Beyin iki kelimeyi aynı anda duyamayacağı için, birini seçiyor. Bu nedenle ya Laurel'i ya da Yanny'yi duyuyorsunuz.

Yüksek frekansı duyma konusunda iyi olanlar kayıtta Yanny duyarken yaş arttıkça düşük freakansı daha iyi duyanlar ise sesi Laurel anlıyor. Ayrıca farklı bir frekansta kaydı tekrar dinlerseniz ilk başta verdiğiniz cevap değişebilir.

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