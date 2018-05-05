Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Koscielny'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyuran Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Koscielny'nin yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Son iki şampiyonada Fransa Milli Takımı'nda yer alan önemli bir isim. Üst seviye maçlarda forma giymeye alışık, uluslararası tecrübeye sahip, takımda sevilen ve örnek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal'in Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek elendiği mücadelenin 12. dakikasında sağ ayağından sakatlanan ve bir süre sahada tedavi gören 32 yaşındaki Koscielny, oyuna devam edememişti.

Koscielny, Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giydi.