Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu İsviçreli tenisçi Roger Federer, yılın kadın sporcusu ise ABD'li tenisçi Serena Williams seçildi.

Laureus Vakfı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu. Törenin sunuculuğunu, İngiliz aktör Benedict Cumberbatch ve İngiliz televizyon spikeri Kate Abdo yaptı.

Etkinliğe Raul Gonzalez, Ryan Giggs, Carles Puyol, Luis Figo, Marcel Desailly, Boris Becker, Chris Hoy, Ruud Gullit, Falcao gibi spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü, 9 senenin ardından tekrar İsviçreli tenisçi Roger Federer kazandı. Beşinci kez bu ödülü elde eden Federer, ayrıca "Yılın Geri Dönüşü" ödülünü de layık görüldü. Böylece Federer aynı anda iki ödül alan ve 6 kezle en fazla ödül kazanan isim oldu. Daha önce 2005, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 4 kez "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü kazanan Federer, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Büyük Britanya'dan pilot Lewis Hamilton, atlet Muhammed Farah ve bisikletçi Chris Froome'u geride bıraktı.

Tek kadınlarda 23 grand slam zaferi bulunan, hamile olmasına karşın 2017 Avustralya Açık'ta mücadele edip şampiyonluğa ulaşan ABD'li tenisçi Serena Williams, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne layık görüldü. 4. kez bu ödülü kazanan Serena Williams, İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li kayakçı Mikaela Shiffrin ve Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'yı geçmeyi başardı.

YILIN TAKIM ÖDÜLÜ MERCEDES'İN

Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın şampiyon olduğu Formula 1'de takımlar klasmanında 668 puan toplayarak zirvede yer alan Mercedes, "Yılın Takımı" seçildi. İkinci kez bu ödüle layık görülen İspanyol golfçü Sergio Garcia ise "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" oldu.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın Erkek Sporcusu: Roger Federer (İsviçre) - Tenis

Yılın Kadın Sporcusu: Serena Williams (ABD) - Tenis

Yılın Takımı: Mercedes Takımı - Formula 1

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Sergio Garcia (İspanya) - Golf

Yılın Geri Dönüşü: Roger Federer (İsviçre) - Tenis

Yılın Engelli Sporcusu: Marcel Hug (İsviçre) - Atletizm

Yılın Ekstrem Sporcusu: Armel Le Cleac'h (Fransa) - Yelken

Yılın En İyi Spor Anı: Chapecoense Takımı (Brezilya) - Futbol

İyilik İçin Spor: Aktif Topluluklar Ağı

İstisnai Başarı Ödülü: Francesco Totti (İtalya) - Futbol

İlham Ödülü: J. J. Watt (ABD) - Amerikan Futbolu

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Edwin Moses (ABD) - Atlet