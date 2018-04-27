Lausanne Sports - Grasshoppers maçı ne zaman?

Lausanne Sports ve Grasshoppers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 31 puanlı Lausanne Sports 10. sırada bulunuyor, Grasshoppers 35 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Lausanne Sports, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Grasshoppers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 382 kodlu maçı oynayanlar; Lausanne Sports galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Grasshoppers galibiyet oranı 1.95. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lausanne Sports son hafta oynanan Grasshoppers maçında 0-1 yenildi.

Grasshoppers ise Lausanne Sports maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Lausanne Sports, 24 gol attı ve 32 gol yedi.

Grasshoppers, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grasshoppers 22 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.