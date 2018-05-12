Lausanne Sports - Thun maçı öncesi rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Lausanne Sports ile Thun, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Lausanne Sports 32 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Thun 39 puanda ve 7. sırada. Lausanne Sports, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Thun son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lausanne Sports kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Thun sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Lausanne Sports son hafta oynanan Luzern maçında 3-1 kazandı.

Thun ise Grasshoppers karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Lausanne Sports, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Lausanne Sports, kendi sahasında 24 gol attı, 33 gol yedi.

Thun, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Thun, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 39 kez topu kendi kalesinde gördü.