Laval - Concarneau maçı ne zaman?

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Laval ile Concarneau, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 41 puanlı Laval 7. sırada bulunuyor, Concarneau 39 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Laval, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Concarneau, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 120 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Laval kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Concarneau sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Laval son haftadaki Concarneau müsabasında 2-1 kazandı.

Concarneau ise Laval karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Laval, 21 gol attı ve 11 gol yedi.

Concarneau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Concarneau, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.