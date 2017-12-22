Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne terör örgütü PYD/ PKK'nın katılımının öngörülmediğini belirtti.
Lavrentyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "PYD/PKK'nın katılımı şimdilik öngörülmüyor." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre, Kongre'nin hazırlanan ön listesinde çok sayıda "Kürt katılımcı" olduğunu belirten Lavrentyev, "Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik." dedi.
Lavrentyev, "Türkiye ve İran'ın onay vermemesi halinde bazı Kürt heyetlerin listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı" sorusuna verdiği yanıtta, "Bu konuyu aramızda kararlaştıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Türkiye, PYD/PKK'nın Soçi'ye katılımını veto etti
AA, Türkiyenin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün sona eren Suriye konulu 8'inci toplantıya ilişkin haberinde, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmediğini bildirmişti.
Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak Kongre'nin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililer, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıkmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye garantör ülkelerle, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) terörist faaliyetlerle ilişkisi olmadığından hareketle Soçi'ye davet edilebileceği görüşünü paylaştı. Türkiye, Astana toplantısı öncesinde de Rusya ve İran'a bu yönde bildirimde bulundu.
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