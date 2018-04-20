ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" yanıtını verdi. White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu ve silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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