Lavrov'dan ABD'ye uyarı: Maceraya kalkışmayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de yükselen tansiyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ultimatom ve tehditler Suriye'de diyaloğa yardımcı olmuyor" diyen Lavrov, "En ufak bir yanlış hesap yeni göç dalgalarına yol açar" ifadelerini kullandı.

ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Lavrov, "Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın" şeklinde konuştu.

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