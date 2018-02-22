Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temaslarının ikinci gününde, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü. AA'nın haberine göre; Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Rusya'nın birçok uluslararası meselede hemfikir olduklarını belirtti.
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin, Rusya'nın Kosova'yı tanımasının durumu kolaylaştıracağı açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, Thaçi'nin ifadelerinin Rus tarafının tutumunda herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.
Lavrov, Rusya'nın Kosova konusundaki görüşünü daha önce ifade ettiğini anımsatarak, "O (Thaçi) ve Priştine'deki birçok diğer siyasetçi kendi işlerine, bilhassa da savaş suçu ithamlarına odaklanmalı." dedi.
Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun "sağlıklı olmadığını" savunan Lavrov, buna örnek olarak Karadağ'ın NATO üyesi olmasını ve Makedonya ile Bosna Hersek'in de aynı hedefe sahip olmasını gösterdi.
"MANTIKLI BİR HAMLE OLUR"
Dacic de "Büyük Arnavutluk" ideolojisinin Balkanlar'daki istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Büyük Arnavutluk" çabalarını durdurmak adına ABD ile İngiltere'nin Kosova'yı tanıma kararlarından vazgeçmelerinin mantıklı bir hamle olacağını savundu.
Sırbistan-Rusya iş birliğinin stratejik bir ortaklık olduğunu vurgulayan Dacic, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için Rusya'ya müteşekkirim. Rusya'nın, Sırp halkının soykırımla suçlanması girişimini veto ettiği hepimizin malumudur. Aynı zamanda Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığı konusunda Sırbistan'ın pozisyonunu da anlayışla karşılıyor." diye konuştu.
Lavrov, bugün ayrıca Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'ni ziyaret ederek, kilisenin kubbesine 70 Sırp ve Rus sanatçının ortak çalışması olarak yaptırılan mozaik eserin tanıtımına katıldı.
Lavrov, bu eserin iki ülke arasındaki manevi ve kültürel bağın bir göstergesi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu projeye büyük önem verdiğini kaydetti.
Aziz Sava Kilisesi'ndeki programa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.
Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 180. yıl dönümü kapsamında Belgrad'ı ziyaret eden Lavrov, bugün ayrıca Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.
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