Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda Suriye ile Kuzey Kore meselelerini görüştü.

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, olası siyasi meseleleri konuşmak üzere bir tarih belirleme üzerine de görüştüler.

Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesinden hemen önce Kim ile görüştüğü açıklanmış, bu açıklamanın ardından Serye Lavrov da Kuzey Kore'ye giderek, hem Koreli mevkidaşı hem de Kuzey Kore lideriyle görüşerek, Rusya'ya davet etmişti.

RUSYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜ PROJELERİ GÖRÜŞECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, üçlü projeleri görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Kore lideri Moon Jae-in’in Moskova’da gerçekleştireceği görüşmede Kuzey Kore ile üçlü projeleri değerlendirileceğini ifade etti. Rus diplomat, Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatlara son verilmesine ilişkin, "Bu tatbikatların iptal edilmesini her zaman memnuniyetle karşıladık. Bunu doğru bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, Putin’in daveti üzerine 21-23 Haziran tarihleri arasında Rusya’ya resmi ziyaret düzenleyecek. Moon Jae-in, 23 Haziran'da Rostov-on-Don Stadı'nda oynanacak Güney Kore-Meksika Dünya Kupası maçına katılacak.

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