Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve Suriye’deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İran nükleer anlaşmasından çıkma kararıyla ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı bizde ciddi endişe uyandırıyor.” dedi.

İran'ın ABD'nin bu kararına karşı dengeli bir şekilde verdiği tepkiyi Rusya’nın takdir ettiğini söyleyen Lavrov, Washington’ın bu adımının sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve İran’ın bu konuyu henüz değerlendirmediğini, yakın gelecekte bu konuda görüşlerinin açıklanacağını dile getirdi.

İsrail ile İran ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, “İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması çok endişe verici bir eğilimdir. Bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekir. Rusya, İsrailli ve İranlı yetkililerle görüşmelerde her iki ülkenin karşılıklı kışkırtıcı herhangi bir davranıştan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde de vurgulamıştı. İran ve İsrail’in böyle bir niyeti olmadığını gördük. Yine de olaylar meydana geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da İran’ın İsrail’e yönelik tavrından endişe duyduğunu belirtti. Maas, “Golan Tepelerinde neler olduğunu büyük endişeyle takip ediyoruz. Golan Tepelerindeki İsrail noktalarına İran füzeleri atıldığıyla ilgili bilgiler geliyor. Bu kabul edilemez.” diye konuştu.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili olarak Maas, “ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve (İran'a karşı yaptırımların) yeniden başlatılması bizim açımızdan bölgedeki istikrarı sağlama çabalarını geri götürüyor.” ifadelerini kullandı.

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