Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak anlaşmaları Moskova'nın destekleyeceğini belirtti.

Rus Ria haber ajansına göre, Lavrov Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma sürecinin müzakere meselesi olduğunu bildirdi.

Lavrov, "Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır." diye konuştu.

RUSYA TRUMP'TAN ÖNCE DAVRANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirmesi beklenen tarihi zirve öncesi Rusya'dan atak geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşmesinin ardından Kim Jong Un'u da ziyaret ederek, kendisine Putin'in iyi dileklerini iletip, Moskova'ya davet etti. Görüşmede iki liderin bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı. Kore Yarımadası ve diğer bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yaptıkları da aktarıldı. Kuzey Kore lideri, "ABD'nin hakimiyetine güçlü bir şekilde karşı olan Rusya'nın şu an yürüttüğü siyaseti takdir ediyorum. Bu konuda Rusya ile her zaman görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuzey Kore ile Güney Kore'nin tarafsız bölgede görüşmesine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülkenin imzaladıkları 'artık savaş olmayacağına dair' deklarasyonun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, yardım etmeye hazır olduğunu iletti.

Öte yandan Rus Bakan Lavrov'un bu ziyareti Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği üçüncü resmi ziyaret. Lavrov, 2004 ve 2009 yıllarında Kuzey Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

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