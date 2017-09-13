Lazer epilasyon, pek çok insanın istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullandığı bir yöntemdir. Peki, lazer epilasyon nedir? Lazer epilasyonun yan etkileri var mı? Tüyler kaç seansta biter? Lazer epilasyon ağrılı mıdır? Lazer epilasyondan sonra nelere dikkat edilmeli? İşte lazer epilasyonla ilgili merak edilenler...

Lazer ışığı, bildiğimiz ışıktan farklı olarak, ışığın tek dalga boyunda düz bir demet halinde yayılmasıdır. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullanılarak kalıcı ve sağlıklı olarak yok edilmesidir. Milisaniyelik atışlarla cilde uygulanan lazer ışını, kıla rengini veren melanin pigmenti tarafından emilir ve çevre dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl kökünde yoğunlaşır. Kıl kökünde ısı oluşturur ve kıl kökünü tahrip eder. Birbirini izleyen birkaç seans sonunda uygulama yapılan bölge tüylerden arınır. 12 yaşından itibaren herkese uygulanabilir.

LAZER EPİLASYON VÜCUDA ZARAR VERİR Mİ?



Hayır, zarar vermez. Çünkü yapılan işlem sırasında derinize, ter bezlerinize zarar vermeden sadece kıl köklerinizi hedef alır. FDA tarafından, kalıcı epilasyon sağladığı ve güvenilirliği onaylanmıştır.

LAZER EPİLASYONDA SEANSLAR NE KADAR SÜRER?



Her seans, uygulama yapılacak bölgenin genişliğine göre farklı sürede tamamlanır. Örneğin komple bacaklar, sırt gibi büyük alanlar ortalama 1-1,5 saat; koltuk altı, bikini bölgesi, yüz gibi daha küçük bölgeler 10-15 dakika; bıyık, çene gibi bölgeler 2-3 dakikalık sürelerde taranmaktadır.

LAZER EPİLASYONUN SEANS ARALIKLARI NE KADAR OLMALI?

Epilasyon bölgesinde seans sıklığı yüz bölgesinde 1-1,5 ay, vücut bölgesinde 1-2 aydır. Tedavi ilerledikçe seans aralıkları uzamaktadır.

LAZER EPİLASYONDA NEDEN BİRDEN FAZLA SEANS GEREKİR?



Vücut kılları anajen, katajen, telojen olarak adlandırılan üç gelişim evresinde bulunur. Her kıl kökü, bu devrelerden birbirinden bağımsız farklı zamanlarda geçmektedir. Lazer epilasyon daha çok anajen dönemdeki kılları etkiler. Bu nedenle tek seansta uygulanan bölgedeki tüm kılları yok etmek mümkün olmamaktadır.

LAZER EPİLASYONDA TEN RENGİ ÖNEMLİ MİDİR?



Lazer epilasyon yöntemi, beyaz tenli ve koyu renk tüylü kişilerde etkinliği daha yüksek olan bir yöntemdir. Lazer cihazlarında, kişiye uygulama yapılacak bölgeye özel ayarlamalar yapabildiğinden, cilt rengi esmer olan kişilerde, bronz tenlilerde, hatta zencilerde bile, dozlar cilde zarar vermeyecek seviyelere indirilerek uygulanmaktadır.

İŞLEM YAPILIRKEN CANIM ÇOK YANAR MI?



Hayır, hissettiğiniz acı lastik çarpmasından daha fazla değildir ve acısı atış sonrası hemen geçer.

LAZER SONRASI YANIK VE LEKE OLUŞUR MU?



İşlem sonrasında hafif pembelik veya kıl köklerinde şişmeler yaşanabilir. Ortalama yarım saat sonra cilt normale döner. Deneyimli olmayan ellerde kullanılan lazerler yanık riski taşır, bu yüzden doktor kontrolünde lazer yapılması önerilir.

TÜYLER KAÇ SEANSTA BİTER?



Herkesin fiziki yapısı ayrı olduğu gibi, kıl yapıları da ayrıdır. Özellikle vücuttaki kol altı, alt bacak, genital bölge gibi yerler minimum 4 maksimum 8 seansta biter. Yüz, kol, sırt gibi bölgelerde 6-12 seans sürebilir.

LAZER EPİLASYON ÖNCESİ NE YAPILMASI GEREKİR?



Lazer epilasyondan en az bir ay öncesine kadar kılları kökünden alan ağda, epilatör, cımbız, iple alınma işlemleri yapılmamalıdır. Lazer epilasyondan 15 gün öncesine kadar bronzlaşma olmamalı ya da solaryuma girilmemelidir. Tüy dökücü kremler köklere işlemediğinden, lazerden önce kullanılmalarında sakınca yoktur. Jiletleme işlemi, hiç bir zaman kıl köklerini güçlendirmeyecek ve ayva tüylerini kalınlaştırmayacaktır. Cildi soyan ürün (peeling) kullanılıyorsa (retinoik asit, glikolik asit ) 15 gün önce bırakılmış olmalıdır.

LAZER EPİLASYON SEANSINDAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?



Tedaviden sonra hemen günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. İşlem gören bölgeye makyaj malzemeleri rahatlıkla uygulanabilir. İşlem sonrasında, ilk 24 saat çok sıcak su uygulaması yapılmamalıdır. Lazer epilasyon, cildin açıkta kalmış bölgelerine uygulanmışsa, sonraki seansa kadar güneşli havalarda güneş koruyucu kullanılmalıdır. Lazer epilasyon uygulanan kılların kökleri 3 ile 10 gün içerisinde uzama ve dökülmeye başlar veya el ile çekilerek tutulduğunda kolayca çıkar.

LAZER EPİLASYON SONUÇLARI KALICI MIDIR?



Günümüzün gelişmiş yüksek teknolojik lazerleriyle, etkin dozlarda yapılan tedavilerde, bir bölgede bitmiş bir tüylenmenin, yeniden başlaması olası görünmemektedir.

LAZER EPİLASYONUN YAN ETKİSİ VAR MI?



Lazer işlemi, hastanın cilt ve kıl tipine uygun enerji değerleri ile yapıldığında kalıcı yan etkisi olmaz. Uygulama sonrasında, kısa süreli olarak hafif bir kızarıklık, kabarıklık, yanma görülebilir; bu da tedaviden sonraki birkaç saat içinde kendiliğinden geçmektedir. Çok hassas ciltlerde kızarıklık 2-3 gün devam edebilir.