Simone Inzaghi yönetimindeki Lazio, Marco Rose'nin çalıştırdığı Red Bull Salzburg'u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... LAZIO - SALZBURG MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Boşnak futbolcu Senad Lulic, 8. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde gol bu kez konuk ekipten geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Valon Berisha hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Lazio, ilk yarı gibi ikinci 45 dakikaya da hızlı başladı. Luis Alberto'nun asistinde rakip fileleri havalandıran Marco Parolo 49. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada 71. dakika oynanırken konuk ekip bir kez daha skoru eşitledi. Salzburg'da Takumi Minamino, Munas Dabbur'un asistini gole çevirdi ve skor 2-2'ye geldi.

Lazio bu golden sonra ataklarını yoğunlaştırdı. 74. dakikada oynanırken Sergej Milinkovic'in asistini Felipe Anderson gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.

Bu golden 2 dakika sonra Lazio'da gol atan futbolcu ise Immobile oldu! Lucas Leiva'nın asistini değerlendiren İtalyan yıldız skoru 4-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lazio maçı 4-2 kazanarak ikinci maç öncesinde 2 farklı avantajı elde etti.