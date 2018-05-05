Lazio - Atalanta sahaya çıkıyor

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Lazio, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Atalanta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Lazio 70 puanla 4. sırada, Atalanta 58 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lazio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atalanta, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 135 kodlu maçı oynayanlar; Lazio galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Atalanta galibiyet oranı 3.20. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Lazio önceki hafta Crotone mücadelesinde 3-1 yenildi.

Atalanta, Chievo karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Lazio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Lazio, kendi sahasında 42 gol attı, 17 gol yedi.

Atalanta, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atalanta 26 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.