Benevento, maçın henüz başında 10 kişi kaldı. Ev sahibinde Christian Puggioni, 7. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Mücadelede dakikalar 19'u gösterdiğinde ilk gol geldi. Ciro Immobile, Felipe Anderson'un asistini gole çevirdi ve Lazio 1-0 öne geçti.

Benevento, bu golden sadece 4 dakika sonra skoru eşitledi. Konuk ekipte Danilo Cataldi, skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Benevento, ikinci yarının başlarında öne geçti! Cristiano Lombardi'nin asistini Guilherme, 51. dakikada gole çevirdi ve Roma Olimpiyat Stadı'nda şok yaşandı.

Mücadelenin 60. dakikasında skoru eşitleyen taraf bu kez Lazio oldu. Ev sahibinde Luis Alberto'nun pasını gole çeviren Felipe Caicedo skoru 2-2'ye getirdi.

Lazio bu golden sadece 8 dakika sonra ise bu süreçte 2 gol daha buldu. Ev sahibinde önce Stefan de Vrij sorna Ciro Immobile gol attılar.

Mücadelede son dakikalara girilirken Lazio'da Lucas Leiva, 83. dakikada attığı golle skoru 5-2'ye getirdi. 90. dakikada ise hakem Giampaolo Calvarese penaltı noktasını gösterdi. Lazio'da topun başına geçen Luis Alberto maçın sonucu belirledi: 6-2