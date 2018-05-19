Lazio - Inter karşılaşma önü

İtalya Serie A maçında Lazio ile Inter, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Lazio 72 puanla 4. sırada, Inter 69 puanla 5. sırada bulunuyor. Lazio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inter son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lazio kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Inter sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Lazio son hafta oynanan Crotone maçında 3-1 yenildi.

Inter ise Udinese karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Lazio, 43 gol attı ve 18 gol yedi.

Inter, dış sahada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter 26 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.