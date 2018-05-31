LC Waikiki, 864. mağazasını Dubai Mall’da açtı

LC Waikiki, 864. Mağazasını yıllık ziyaretçi sayısının 80 milyonu bulduğu Dubai’nin en önemli alışveriş merkezi Dubai Mall’da açtı. Mağazanın açılış seremonisine Apparel Genel Müdürü Prashant Shetty ve LC Waikiki Bölge Müdürü Ali Emre Özden katıldı.

LC Waikiki’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 5 mağazasına ek olarak, dünyanın büyük ve en prestijli avm’lerinden biri olan Dubai Mall’daki yeni mağazası 1400 metrekare büyüklüğünde.

LC Waikiki, moda perakende sektöründeki global hedefleri doğrultusunda, 2,5 günde bir, dünyanın bir yerinde mağaza açarak küresel büyümesini sürdürüyor. Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Afrika gibi 12 ülkede daha faaliyete geçmeye hazırlanan LC Waikiki, 2018 yılında yurtdışında 120 yeni mağaza açarak toplamda 1000 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

2018 yılının ilk yarısında yurtdışı mağazalarına 170 milyon ürün ihraç eden LC Waikiki, 2018 sonunda toplam 825 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.