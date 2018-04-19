Apple'ın bu sene 3 farklı iPhone modeli tanıtacağı uzunca bir süredir konuşuluyor. Bu üç yeni modelden en az birisinin LCD panele sahip olması ise neredeyse kesin gibi. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göreyse bu model, 550$ gibi bir fiyata satılabilir.

iPhone X'in şu an için Amerika satış fiyatının 999$ olduğu düşünüldüğünde, neredeyse bu fiyat yarı yarıya daha uygun bir iPhone anlamına geliyor. Yine de fiyat tahmini için bir aralık belirleyen Kuo, LCD panelli uygun fiyatlı telefonun fiyat aralığının 550-650 dolar bandında olacağını iddia etti.

Bu uygun fiyatlı telefonun iPhone satışlarını da olumlu etkileyeceğini düşünen analist, bu telefonun piyasaya sürülmesi durumunda Apple'ın 2018'in üçüncü çeyreği ile 2019'un üçüncü çeyreği arasında 100 ile 120 milyon adet arasında bir telefon satışının olacağını öngörüyor.